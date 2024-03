Pasqua e Pasquetta, quali supermercati rimangono aperti: ecco la mappa in Italia

Pasqua 2024 - Quali supermercati saranno aperti a Pasqua e Pasquetta? Quali possibilità di fare la spesa durante i giorni di festa: il 31 marzo e 1°aprile? Oggi, sabato 30 marzo, alcune catene delle Gdo sono ancora in sciopero per il rinnovo del contratto nazionale e hanno annunciato che potrebbero ritrare la disponibilità al lavoro anche domani e lunedì.

Quindi la mappa dei negozi aperti sarà molto ridotta.

Esselunga

Esselunga ha comunicato ufficialmente che tutti i suoi punti vendita rimangono chiusi nel giorno di Pasqua domenica 31 marzo. Mentre a Pasquetta saranno aperti ma con orario ridotto. Gli orari variano da supermercato a supermercato: per essere sicuri di trovare aperto potete consultare il motore di ricerca sul sito della catena.

LaEsse di Milano corso Italia resta aperta dalle 7 alle 21, l’Esselunga di via Lorenteggio dalle 7.3o alle 22, quella di viale Zara dalle 7.30 alle 21. A Firenze il punto vendita di via di Novoli rimane aperto dalle 7.30 alle 22, mentre a Roma laEsse di via Cola Di Rienzo osserva l’orario 8-20.

Coop

Coop ha siglato il Ccnl per i dipendenti. Gli ipermercati Coop restano chiusi a Pasqua. A Pasquetta invece ogni negozio ha un proprio orario: anche in questo caso può essere utile consultare la pagina web della catena per capire quali negozi sono aperti e a che ora.

Ad esempio, a Milano l’Ipercoop di piazza Lodi lunedì è aperto con orario ridotto dalle 9 alle 14, a Torino alla Coop di via Livorno al Parco Dora resta chiuso anche il giorno di Pasquetta, stessa cosa a Bologna il punto DeGusto Coop Mercato di Mezzo.

Conad

Alcuni punti vendita sono aperti domani 31 marzo e quasi tutti il 1 aprile, ma seguono orari diversi. Sul sito della catena di distribuzione si può fare una ricerca per capire quali negozi sono aperti e a che ora.

Esempi: il negozio di via della Pecetta a Milano a Pasqua è chiuso e a Pasquetta segue orario 9-13, a Bologna il Conad di via Sant’Isaia resta chiuso sia a Pasqua che a Pasquetta.

Pam Panorama

Anche la catena Pam Panorama segue orari diversi per ogni città. Qui la pagina web dove eseguire la ricerca.

A Milano e Napoli molti supermarket Pam Panorama restano chiusi a Pasqua, a Genova Archi ad esempio è in programma un’apertura straordinaria a Pasqua dalle 9 alle 12.30, a Firenze Ottaviani è aperta domenica dalle 9 alle 20.

A Torino il supermercato di corso Bramante rimane invece chiuso a Pasqua, mentre a Pasquetta segue l’orario classico 8-22. A Roma Funari apertura straordinaria invece a Pasqua dalle 9 alle 20. Dando uno sguardo ai supermercati di Napoli, invece, si legge sul sito che non risultano in programma aperture straordinarie.

Lidl

Anche per i supermercati Lidl bisogna cercare sul sito della catena se si si vuole essere sicuri di trovare un negozio aperto a Pasqua o Pasquetta: basta cliccare sul servizio di localizzazione sul sito ufficiale. Sulla pagina web cher si apre si possono consultare variazioni di orario o aperture straordinarie.

A Milano, la Lidl di via Masolino da Panicale ad esempio è chiuso a Pasqua, mentre segue orario 8-20.30 a Pasquetta, a Torino in corso Traiano chiuso domenica mentre lunedì serrande alzate dalle 8 alle 21, a Bologna via Serlio chiuso il 31 e aperto dalle 8 alle 21 l’1 aprile, a Roma chiuso il punto vendita di via Galla Placidia sia domenica che lunedì, mentre in via della Magliana apertura lunedì 8-22. Al Sud, a Bari Picone sempre chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta 8-21.30, a Palermo via Roma chiusura il 31 marzo e apertura straordinaria il 1 aprile 8-21.

Carrefour

I supermercati Carrefour il giorno di Pasqua e Pasqueta non hanno la stessa politica di aperture e orari. Ecco la pagina dove cercare il supermercato più vicino a te.

Ad esempio a Milano il Carrefour di via della Moscova è aperto sia a Pasqua che a Pasquetta con orario 9-20, a Torino il punto vendita di corso Turati anche è aperto sia domenica che lunedì con orario 8-20, a Genova in via Bari orario 9-20 sia il 31 marzo che l’1 aprile, a Roma in via Fidenza 8-14 a Pasqua e 8.30-20 a Pasquetta.

Crai

Chiusi il giorno di Pasqua ma non a Pasquetta. Ecco il motore di ricerca per città e CAP.

Despar

Molti supermercati sono chiusi a Pasqua. Mentre a Pasquetta molti invece sono aperti, con orario variabile. Si può trovare l’elenco completo qui.

Bennet

I supermercati Bennet sono in molti casi chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta. Il supermercato di Milano viale Corsica ad esempio è chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta, idem quello di Torino San Paolo. Si può effettuare la ricerca qui.

Eurospin

Anche i supermercati Eurospin sono in larga parte chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta. Con una rete nazionale di oltre 1150 punti vendita, anche il sito Eurospin mostra le aperture straordinarie.

MD

MD applica orari diversi, anche se la domenica di Pasqua i punti vendita sono in maggioranza chiusi. In via Asiago a Milano ad esempio chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con orario 9-19.30, a Torino via De Sanctis chiuso domenica e aperto lunedì con orario 9-13 e 15-19.3o, a Roma in via Salaria chiuso il 31 e aperto l’1 dalle 9 alle 13, a Napoli piazza Nazionale chiuso domenica e aperto lunedì 8.30-13.30, a Bari in via Oberdan chiuso sempre la domenica e aperto lunedì 9-19.30. Qui il motore di ricerca per trovare un negozio aperto.

Famila

Sul sito del Famila si può trovare il dettaglio con tutti gli orari a seconda del punto vendita. Ad esempio sono aperti sia domenica che lunedì i supermercati di Trieste, Aosta, Palermo, Milano e alti punti vendita della Lombardia, buona parte delle province dell’Emilia-Romagna, Campobasso, Ancona, Venezia, Vicenza, Napoli e Salerno.

Penny Market

Anche per le aperture dei supermercati Penny Market si può fare una rapida ricerca direttamente sul sito web.

Decò

Tutti i punti vendita saranno aperti, ma solo la mattina. Si può eseguire la ricerca qui.