Veneto, sciopero dei lavoratori dei supermercati a un giorno dalla Pasqua: tutti gli orari

MESTRE - Sciopero dei lavoratori dei supermercati in Veneto a un giorno dalla Pasqua: tutti gli orari. Una serie di presidi e di iniziative pubbliche sono in programma domani in Veneto, nell'ambito dello sciopero per mancato rinnovo del contratto nelle strutture della grande distribuzione. La vertenza riguarda a livello nazionale circa 500mila addetti della Gdo, in Veneto 30mila, il 65% rappresentato da donne. Le iniziative si terranno tra le 9 e le 13.30. A Belluno è previsto un presidio presso la Despar e Famila i zona ospedale; a Mestre (Venezia) un presidio in piazzetta Coin; a Padova presso Ikea, Ipercity, Despar in via Battaglia e presso la Lidl in via Card. Callegari; a Rovigo un presidio presso la Prefettura; a Treviso presso il Panorama Stiore; a Verona davanti alla Prefettura, e a Vicenza presso il negozio Leroy Merlin.