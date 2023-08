CADONEGHE - Sono ben 55 le multe per eccesso di velocità comminate a due delle cameriere dello Wok Sushi di Cadoneghe. Due automobiliste che si aggiungono ai tanti colpiti dagli autovelox posizionati dall'amministrazione che hanno suscitato una vera rivolta fra i tanti cittadini colpiti dalle sanzioni che si sono anche riuniti in un Comitato spontaneo che ha già inscenato diverse manifestazioni anche di fronte alla Prefettura. E proprio alcuni membri del Comitato si sono recati al Wok Shusi durante la ricerca di una sala per una riunione.

«Il locale è gestito da un gruppo di giovani tra i quali diverse cameriere, alcuni di noi si recano spesso nel locale e quindi abbiamo pensato di recarci li per chiedere se era possibile avere la grande sala a disposizione proprio per una riunione in tema di autovelox - ha raccontato Andrea Rossi che fa parte del Comitato spontaneo - mentre cercavamo di spiegare che ci serviva la sala, abbiamo anche spiegato il problema degli autovelox e delle tante persone colpite, due ragazze si sono allontanate e sono tornate con una piccola borsa. Una volta aperta hanno rovesciato sul tavolo una pila di buste verdi, tutte multe per eccesso di velocità. Uno degli autovelox infatti è spostato di pochi metri rispetto all'ingresso del locale». I presenti si sono detti colpiti dal grande numero di sanzioni comminate alle due ragazze che hanno anche spiegato loro che purtroppo la sfilza di multe non è finita.

«All'Ufficio Postale le hanno informate che ci sono ancora un cospicuo numero di sanzioni in arrivo relative al mese di luglio - ha continuato Rossi - anche noi ci siamo informati e sembra proprio che ai cittadini stiano per essere consegnate un'altra ondata di multe. Le due ragazze hanno raccontato che lavorano da qualche anno al ristorante ma mai prima erano incappate in una multa per eccesso di velocità, sanzioni che oltre ad ammontare ad una cifra considerevole che dovranno affrontare per pagarle mette a rischio anche le patenti delle malcapitate». Questo infatti, al di là del problema economico, è l'aspetto più drammatico della vicenda, «ad ogni violazione del limite di velocità corrisponde infatti la decurtazione di punti sulla patente. Abbiamo raccolto tante testimonianze - come ha puntualizzato il Comitato - ad esempio, ci sono medici e infermieri che lavorano all'ospedale di Camposampiero e percorrono la statale tutti i giorni, che si dibattono in gravi difficoltà se la situazione non verrà sanata. Persone che devono recarsi al lavoro ma con una patente con punteggio o risicato come per le due cameriere del WK Sushi, altri che non possono più utilizzare la propria auto perchè il punteggio è stato azzerato. Non solo i privati cittadini si trovano a dover affrontare la problematica o coloro che viaggiano sulla propria autovettura per esigenze lavorative ma anche delle aziende». Come riferisce il Comitato, «ci sono delle ditte che effettuano consegne che hanno la propria sede nelle vicina zona industriale che si sono ritrovate con degli autisti impossibilitati a svolgere il proprio compito di consegna merci perchè senza più punti nel permesso di guida».