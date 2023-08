Padova. Autovelox killer, i multati in sit in. «Pronti al ricorso, nessuna segnaletica: si vuole solo fare cassa»

PADOVA - «In 32 anni che ho la patente non ho mai preso una multa per eccesso di velocità. Ora con questo autovelox in 10 giorni ne ho prese 21». In 150 si sono presentati questa sera, 17 agosto, sotto la Prefettura di Padova. Il motivo? L'autovelox killer di Cadoneghe, proprio quello fatto esplodere.

Sono quasi tutte persone che hanno ricevuto la multa.

«Faccio sempre quel tragitto - spiega un'infermiera - e ho preso 4 multe. Non c'è segnaletica, per questo dico che è un'ingiustizia». C'è chi è già arrivato a pagare oltre mille euro e c'è anche la questione dei punti tolti dalla patente che preoccupa. Nel frattempo le indagini per trovare "l'attentatore" del velox sono ancora in corso. (video di Matilde Bicciato / Nuove tecniche)