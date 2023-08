Implacabile, un killer capace di mietere 24mila "vittime" (che andavano oltre il limite di velocità di 50 km orari) in un mese: stiamo parlando dell'autovelox di Cadoneghe. Ebbene, nella notte appena passata ignoti hanno pensato di vendicarsi, come? Lo hanno fatto saltare in aria. Letteralmente. Lo scoppio, causato da una miscela con polvere pirica piazzata alla base del tubo di sostegno, e la successiva fiammata, hanno distrutto il dispositivo.

CADONEGHE (PADOVA) - Attentato ieri sera contro uno degli autovelox recentemente installati lungo la statale 307, e finiti al centro di una rovente polemica a causa delle multe fioccate a migliaia. É stato preso di mira l'apparecchio all'incrocio con via Donizetti. É stata piazzata una carica di polvere pirica alla base dello strumento ed è stata fatta esplodere. Il boato si è sentito a distanza di diverse centinaia di metri. Numerose le telefonate giunte immediatamente ai numeri di emergenza. L'autore sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno esaminato lo scheletro dell'autovelox per acquisire eventuali impronte.



L'ALLARME

I residenti hanno subito allertato il sindaco Marco Schiesaro che ieri notte era sconcertato. «É stato un gesto di una gravità inaudita. Gli abitanti mi hanno riferito che poco prima sono passati proprio in quel punto con dei bambini, poteva succedere qualcosa di veramente grave». Ora il primo cittadino confida nelle indagini delle forze dell'ordine. «I carabinieri hanno a disposizione le immagini della videosorveglianza e sono certo che i colpevoli verranno presto identificati. Una cosa ci tengo a precisare. Non voglio mettere le mani nei portafogli degli automobilisti, voglio soltanti tutelare i residenti della zona e scongiurare altri morti sulle strade».

LE POLEMICHE

Dopo le polemiche, le lettere e i ricorsi, di fronte a un gesto così grave il sindaco non intende retrocedere: «Lo strumento di misurazione della velocità verrà quanto prima sostituito, sono convinto delle mie scelte e il tempo mi darà ragione». Ieri sera sul luogo dell'esplosione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadoneghe e del Radiomobile di Padova, oltre ai vigili del fuoco.



I RICORSI

Intanto, sono arrivati a 200 i ricorsi predisposti contro le multe degli autovelox. A redigerli l'associazione nazionale dei consumatori e delle micro imprese "Miglior tutela", delegazione di Belluno. Nelle due dirette video, organizzate dai membri dell'associazione, è stato spiegato ai molti cittadini multati dai velox killer che per ogni ricorso ci sono delle spese da sostenere. Tra queste il versamento di una quota associativa e il pagamento del cosiddetto contributo unificato per presentare ricorso al Giudice di Pace.

LA CONVOCAZIONE DEL PREFETTO

Intanto i referenti, in attesa di essere convocati dal prefetto per un incontro come da loro richiesto, hanno inviato una lettera anche al questore di Padova. Nella comunicazione si annuncia il prossimo incontro pubblico con tutti i cittadini che hanno ricevuto le multe, domani, nel giardino della Trattoria da Gambaro in via Bagnoli, dalle 18.30.



LA BATTAGLIA

«Ad oggi abbiamo predisposto circa 200 ricorsi ai sensi dell'art.204-bis del Codice della strada al Giudice di Pace di Padova scrivono quelli di "Miglior Tutela" - La "turbativa sociale" in corso a Cadoneghe a nostro avviso è preoccupante e non dovrebbe essere sottovalutata; queste sanzioni hanno messo in ginocchio economicamente famiglie intere, aziende locali e persino una società di vigilanza che ha visto sanzionati i propri operatori che correvano per allarmi vari. Una situazione davvero paradossale dove in nome della sicurezza, abbiamo riscontrato numerose violazioni delle stesse istituzioni proprio sulla sicurezza stradale. Siamo in attesa che il prefetto di Padova ci conceda l'incontro formalizzato con due istanze ad oggi disattese. Abbiamo ricevuto risposta scritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato in via di urgenza anche sulla "questione Cadoneghe", dicastero che ci ha fornito una risposta scritta con la prova delle ipotesi di reato che si potrebbero riscontrare a carico del sindaco di Cadoneghe e persino dei dirigenti delegati alla questione sicurezza stradale, della Prefettura di Padova».

AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI

Si stima che in un mese, da quando i velox sono entrati in funzione a quando sono state recapitate a case le prime multe, siano oltre 20 mila i casi di conducenti e motociclisti che in quel tratto hanno superato i 50 km/h.