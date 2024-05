Prende a pugni il padre la notte del Primo maggio, arrestato un 40enne

PADOVA - I carabinieri di Legnaro (Padova) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e non nuovo a commettere gli stessi reati per i quali aveva già scontato una pena agli arresti domiciliari. I fatti sono accaduti nel corso della notte del 1° Maggio: l’uomo, dopo aver telefonato ai propri genitori per farli rientrare in casa con una scusa qualsiasi, colpiva il padre a pugni causandogli contusioni multiple guaribili in 10 giorni. A chiamare i carabinieri la madre dell’arrestato che assisteva impotente all’aggressione.