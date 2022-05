VERONELLA - Un ragazzino di 11 è stato investito da un furgone ieri sera, 13 maggio, poco dopo le 19, a Veronella mentre percorreva in monopattino una via del paese. Subito soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con l'elicottero ed un'ambulanza, il ragazzino è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.