Vicenza. Si schianta con l'Audi contro la rotatoria: la macchina finisce ribaltata, lui resta ferito

VICENZA - Incidente alle cinque di mattina di lunedì 22 aprile a Vicenza, in viale del Sole: un'auto si è schiantata contro la rotatoria ed è finita ribaltata. Ferito il conducente. L'iincidente è avvenuto all'incrocio con via Granatieri di Sardegna.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’Audi A3, mentre l’autista, riuscito a venire fuori dall’auto autonomamente, pur ferito, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. La polizia di stato ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.