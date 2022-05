BAGNOLI DI SOPRA - Alle 19.40 di ieri, venerdì 13 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ludovico Pasto’ nel comune di Bagnoli di Sopra per un autoarticolato finito rovesciato nel fossato: illeso il conducente. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza il camion frigo carico di carne. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore