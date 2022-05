CEGGIA - Incidente nella notte ad Eraclea, morto un uomo di 33 anni, Nicolò Manica, residente a Ceggia. Lo scontro fra due auto è avvenuto dopo la mezzanotte in via Vivaldi, nel frontale sono rimaste coinvolte la Lancia Ypsilon della vittima e una Kia Sportage con tre persone a bordo, ferite non gravemente. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.