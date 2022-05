Incidente ad Asolo sulla Castellana: sette giovani feriti, hanno tra i 19 e i 21 anni

ASOLO - Due auto coinvolte e sette feriti, tutti giovani, tra i 19 e i 21 anni. E' questo il bilancio dell'incidente successo nella notte ad Asolo, sulla Castellana. L'ennesimo sulle strade della Marca. Nessuno dei ragazzi, fortunatamente, è in pericolo di vita: alcuni di loro hanno hanno riportato fratture e contusioni di media gravità, altri invece se la sono cavata con ferite lievi.

Incidente ad Asolo: cosa è successo

L'impatto è avvenuto verso l'1.30 in via Croce d'Oro, tra una Peugeot 208 e una Fiat 500. Lo scontro è stato talmente violento da far volare nel fosso una delle due vetture. Sul posto sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Asolo, il Suem 118 con un dispiegamento di ambulanze e i carabinieri della stazione locale per i rilievi di legge. Saranno i militari a ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che un veicolo si stesse immettendo sulla Castellana da una via laterale, mentre l'altro stesse viaggiando lungo l'arteria principale.