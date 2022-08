Sbanda con l'auto e centra un platano: grave 20enne rimasta incastrata tra le lamiere

TORRE DI MOSTO - Sbanda con l'auto e vola contro un platano: grave una 20enne. La giovane, residente a San Stino di Livenza, è stata ricoverata in ospedale a Mestre con prognosi riservata. L'incidente è accaduto questa mattina, giovedì 25 agosto, lungo via di Pioppi a Torre di Mosto. La ragazza, alla guida di una Fiat Punto, ha perso improvvisamente il controllo dell'utilitaria sbandando.

La Fiat è piombata di lato contro un pioppo che costeggia la strada. Nello schianto l'automobilista è rimasta incastrata in ciò che è rimasto dell'abitacolo della piccola utilitaria. Sul posto sono arrivati i soccorritori in forze. I sanitari hanno mobilitato anche l'elicottero per l'immediato trasferimento all'ospedale di Mestre. Ora i carabinieri della compagnia di Portogruaro stanno lavorando per accertare cause ed eventuali responsabilità. L'auto è stata poi rimossa dal soccorso stradale Vaccaro e portata nel deposito per essere sottoposta a eventuali accertamenti dei carabinieri.