Schianto sulla Jesolana, il motore vola in mezzo al campo: grave il conducente

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Sbanda con l'auto e c'entra un platano, il motore vola in mezzo al campo. È finito in ospedale a Portogruaro il conducente di una Fiat Punto che questa mattina verso le 8, stava percorrendo la strada metropolitana 42 nel tratto compreso tra gli abitati di Sindacale e di Lugugnana in direzione di San Michele Tagliamento. Il conducente ha sbandato finendo contro due platani: nel botto il motore dell'utilitaria è finito in mezzo al campo mentre l'autovettura si è schiantata dentro al fosso laterale. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118 punto sul posto. Sono arrivati i sanitari del Suem con i vigili del fuoco la polizia stradale è il commissariato di Portogruaro. La strada metropolitana è stata immediatamente chiusa per permettere operazioni di soccorso. Inevitabili i disagi per la viabilità. Il conducente è in gravi condizioni al pronto soccorso di Portogruaro.