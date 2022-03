Auto in fiamme dopo lo schianto: morto carbonizzato l'uomo al volante

PORTOGRUARO - Un'altra tragedia della strada si è consumata questa sera poco dopo le 21:30 sulla statale 14 Nella località di Lison di Portogruaro. A perdere la vita un automobilista che è uscito di strada schiantandosi contro un platano. Nel botto l'auto si è incendiata con il conducente dell'auto rimasto intrappolato nell'abitacolo rimasto completamente deformato.

Subito alcuni automobilisti di passaggio Hanno lanciato l'allarme al 115 al 118. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro assieme ai sanitari del SUEM arrivati in ambulanza. Purtroppo ogni intervento per cercare di salvare il conducente non è riuscito. I carabinieri della compagnia di Portogruaro stanno lavorando per cercare di risalire alla identità del conducente dell'auto. Inevitabile conseguenze per la viabilità lungo la Triestina, con code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia.