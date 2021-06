Ladri scatenati: colpi a raffica tra Treviso e Venezia. La banda tradita dall'Alfa Romeo: tre arresti

TREVISO/VENEZIA - Una banda bene organizzata, specializzata nei furti seriali in case e auto, fra Treviso e Venezia: è quella scoperta dai carabinieri di Conegliano (Tv), alla fine di una lunga e articolata indagine.

Ladri arrestati: chi sono

Il risultato sono state tre misure cautelari due in carcere ed una agli arresti domiciliari, a carico di Massimo Viviani, 42enne, Francesco Hudorovich (48 anni) e Omar Terribile (27 anni). I tre, gravitanti nella zona di San Donà di Piave (Ve), sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di aver messo a segno nei mesi scorsi svariati furti in abitazioni e su autoveicoli nelle Province di Treviso e Venezia, in maniera seriale.

Il modus operandi dei ladri

La scelta di orari mattutini, le effrazioni in danno di case in zone di campagna isolate e con facili vie di fuga, le autovetture derubate parcheggiate in vie di scarso traffico veicolare.

Furti, le zone colpite

Le indagini dei militari dell’Arma hanno preso spunto da due furti in abitazione avvenuti il 4 e il 5 dicembre 2020 in Mareno di Piave (Tv) e Chiarano (Tv). Quest’ultimo “colpo”, in particolare, attribuito dagli inquirenti al Viviani e al Terribile quali autori materiali, aveva fruttato ai malviventi svariate migliaia di euro in orologi, monili e preziosi che il proprietario teneva custoditi all’interno delle camere da letto della propria dimora. Le scorrerie erano poi continuate nel mese di gennaio, con il furto di una borsa griffata da un’autovettura a Musile di Piave (Ve) e il furto in abitazione di carte di credito, valori e dell’autovettura del proprietario di casa a Ponte di Piave (Tv). Nel mese di febbraio il Viviani e l’Hudorovich, in particolare, sono, altresì, accusati di aver perpetrato due furti tentati in abitazione a Musile di Piave (Ve) e a Ponte di Piave (Tv) ed un “colpo” andato a segno nel corso del quale, da un’autovettura parcheggiata nella pubblica via in San Donà di Piave (Ve), venivano saccheggiati denaro e carte bancomat e di credito del proprietario. Infine, nel mese di marzo, il duo citato compiva un tentato furto su un’autovettura parcheggiata nel cortile di un’abitazione di Salgareda (Tv) ed un ulteriore furto in abitazione (bottino complessivo una decina di orologi di marca e valori) in San Donà di Piave (Ve) a seguito del quale i malfattori utilizzavano una tessera bancomat asportata durante l’azione delittuosa per compiere un prelievo fraudolento presso un ufficio postale di quel Comune.

Ladri traditi dall'Alfa Romeo

Determinante è stata, per il proficuo esito delle investigazioni, l’individuazione dell’autovettura inizialmente usata dai malfattori per i “colpi”, un’Alfa Romeo, notata da vari testimoni sui luoghi di commissione dei reati, in uso a una donna che aveva intrecciato una relazione sentimentale con uno degli accusati.

Il capo della banda

E’ emerso inequivocabilmente dalle indagini il ruolo centrale, rispetto ai due correi, assunto dal Viviani, personaggio di elevato spessore criminale che si è avvalso in un primo tempo della collaborazione e dei mezzi forniti dal Terribile quindi, in seguito allo spostamento di questi in altra provincia, dell’Hudorovich e dell’auto del medesimo. Gli indagati sono stati rintracciati nelle prime ore della mattinata odierna: il Terribile è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari mentre gli altri due arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Treviso.