RONCADE - «Se qualcuno ha bisogno ci sono i servizi sociali: non si va a rubare da nessuna parte e men che mai dove ci sono bambini». La sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli non è solo indignata, è arrabbiata, anzi arrabbiatissima: ignoti stanno razziando le scuole dell’infanzia comunali. La scorsa settimana è toccato all’asilo di Musestre, nella serata di mercoledì a quello di San Cipriano. Dove i ladri hanno portato via addirittura il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati