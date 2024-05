Omicidio di Jesolo. Controlli a tappeto nella tabaccheria di Roberto Basso, giovedì l'autopsia: tutte le ipotesi

JESOLO - Omicidio di Jesolo. Controlli a tappeto nella tabaccheria di Roberto Basso, giovedì l'autopsia: le ipotesi.

A 24 ore dalla scoperta del corpo senza vita del tabaccaio 64enne nella sua abitazione in via Antiche Mura 59 a Jesolo Paese, proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di Basso. L'uomo è stato trovato ieri mattina intorno alle 11 con la testa fracassata in una pozza di sangue. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Giovanni Zorzi.

Le indagini

Nella notte, controlli a tappeto alla tabaccheria di Roberto Basso in piazza Marina a Jesolo Lido. I carabinieri hanno effettuato rilievi dalle 22 all'una di notte. La casa del tabaccaio sarebbe stata trovata sottosopra ma al momento non si esclude nessuna ipotesi: dalla rapina finita male al delitto passionale. Gli investigatori stanno cercando un corpo contundente con cui sarebbe stata colpita la vittima.

L'autopsia è stata fissata per giovedì 9 maggio e affidata al medico legale Cristina Mazzarolo.