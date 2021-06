Anziana trova gli intrusi in casa e urla: ladri in fuga con la Jaguar

CARBONERA - Hanno tentato un furto in casa alle 18, quando il sole era ancora alto. Non avevano però fatto i conti con l'anziana proprietaria, che con le sue grida li ha messi in fuga, né con la vistosità della loro auto, una Jaguar rimasta ben impressa nella memoria di tanti testimoni. Sono così stati identificati e denunciati per tentato furto in abitazione due uomini, un 52enne residente nel Padovano e un 64enne mestrino già arcinoti alla giustizia per altri reati analoghi, sulle cui fedine penali è comparsa giovedì una nuova macchia. Il colpo, che risale a martedì 8 luglio, è andato in fumo ma grande è stato lo spavento per la pensionata di 72 anni che si è vista piombare in casa la coppia di sconosciuti.



LA PAURA

Mancavano pochi minuti alle 18 di martedì scorso e l'anziana si trovava da sola all'interno della sua villetta in via Salvo D'Acquisto, la strada provinciale 60 che separa l'abitato di Carbonera dalle campagne a sud verso Silea. Un'abitazione isolata, piuttosto vicina all'autostrada A27. All'improvviso l'attenzione della proprietaria è stata richiamata da alcuni strani rumori provenienti prima dal giardino e poi dalla casa stessa. I pochi secondi successivi l'hanno mandata nel panico: la 72enne infatti si è trovata davanti le sagome di due sconosciuti. Seppur paralizzata dalla paura, è però riuscita a gridare con tutte le sue forze, tanto da far decidere alla coppia di ladri di tornare sui loro passi e darsi alla fuga.

L'ALLONTANAMENTO

Il 64enne e il 52enne a quel punto sono corsi nuovamente in strada e sono saliti a bordo di un'auto Jaguar, con la quale hanno imboccato via D'Acquisto allontanandosi a forte velocità. La proprietaria di casa nonostante lo choc ha immediatamente segnalato l'accaduto al 112, permettendo a una pattuglia dei carabinieri di giungere sul posto nel giro di pochi minuti. Ai militari la donna ha raccontato nei dettagli i momenti di paura vissuti poco prima, fornendo dettagli importantissimi. Anche se il contatto con i due ladri era durato giusto una manciata di secondi, ha spiegato che erano in due, di carnagione chiara, non più giovanissimi e che erano scappati sentendola urlare usando un'automobile di grossa cilindrata.

LE INDAGINI

Tutti elementi che si sono rivelati importantissimi, specie quando gli inquirenti hanno allargato il cerchio delle ricerche. Sono infatti riusciti a rintracciare diversi testimoni, che hanno riferito tutti di aver notato quella vistosa Jaguar lanciata a forte velocità. Le telecamere della zona hanno fatto il resto e in un paio di giorni i carabinieri sono risaliti alla targa dell'auto e al suo proprietario. Da lì hanno poi scoperto l'identità dei due uomini che quel pomeriggio erano a bordo, entrambi volti noti come topi d'appartamento. Hanno infatti svariati precedenti per furto e nonostante formalmente risiedano nel Padovano e nel Veneziano si spostano di fatto in tutto il Veneto. I due sono quindi stati denunciati in concorso con l'accusa di tentato furto e sono in corso ulteriori accertamenti per capire se possano essere coinvolti in altri episodi simili.