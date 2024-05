SCORZE' - La cerimonia funebre per la morte di Enrico Pamio, morto a 56 anni per una grave forma di leucemia, viene celebrata oggi pomeriggio, martedì 7 maggio nella chiesa arcipretale di Scorzè. Il decesso improvviso è avvenuto la settimana scorsa dopo un breve ricovero all' Ospedale Dell'Angelo di Mestre. Operatore tecnico alla San Benedetto era conosciuto soprattutto nel mondo dello sport perché allenava il Volley Salese e in precedenza si era distinto quale giocatore di hockey e di calcio balilla.

Addio Enrico

Con la Speedline Ronal Group formazione Campione Territoriale U16 Femminile 2007 nella stagione sportiva 2022 2023 aveva guidato le giovani atlete alla conquista della promozione nella Seconda Divisione femminile. Dopo aver vinto il primo girone con nove vittorie su nove partite, lasciando agli avversari soltanto due set, avevano infine disputato un girone finale perfetto vincendo tre a zero tutte le gare disputate. Allora la giovane squadra era stata premiata presso l'Hotel Terme Alexander di Abano e la festa delle premiazioni 2023 si era tenuta alla presenza della dirigenza di Fipav Padova e delle autorità locali. La famiglia di Enrico Pamio è ben conosciuta a Scorzè perché i suoi componenti si sono sempre dedicati con grande passione al mondo sportivo. Lascia la moglie Gianna, i figli Sofia e Sebastiano. La salma partirà dall' Ospedale "Dell'Angelo" di Mestre e dopo le sacre esequie proseguirà per la cremazione.