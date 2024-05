STRA - Una festa della mamma tragica per mamma Franca, domenica scorsa: il figlio Andrea Mainino, 58 anni, sì è sentito male proprio mentre si trovava per pranzo a casa sua. L'uomo è caduto a terra improvvisamente e non c'è stato niente da fare per lui, nonostante i soccorsi quasi immediati. La notizia è subito stata data in paese lasciando costernata tutta Stra, in particolare il gruppo di amici molto stretti con cui Andrea era cresciuto, che lo ricordano:

ADDIO ANDREA

«Andrea era molto solare e sempre disponibile con tutti, aveva sempre la battuta pronta, pieno di umorismo, cantava in rima, reinventando le canzoni. Era anche un grande lavoratore. Ha combattuto contro un tumore, e poi tre anni fa era stato anche operato al cuore. Un cuore che era grande: fin da piccolo si era preso cura del padre e ora lo faceva con la madre. Mancherà tantissimo a tutti noi ragazzi di Stra degli anni 1964/65. Il nostro ritrovo da ragazzi negli anni 79/80 era davanti alla farmacia del centro, - dice Patrizia Benvegnù Eravamo molto uniti, io, Enrico Monetti, Mauro Monetti, Roberto Dittadi, Cristina Beggio, Beatrice Veronese, Antonella Veronese, e poi tutti gli altri coetanei. Un gruppo affiatato, come eravamo noi da ragazzi a quei tempi». Grande il cordoglio anche sui social, tantissime le condoglianze a mamma Franca, alla sorella Irma. I funerali domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Stra.