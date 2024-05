Incendio nel garage delle villette a schiera di Cornuda, le fiamme partite da una Volkswagen Polo

CORNUDA (TREVISO) - Garage in fiamme sotto delle villette a Cornuda. Le fiamme sono divampate oggi, 7 maggio, poco prima delle 12 in via della Pace ai civici 22, 24 e 26, negli stalli sotterranei. Stando alle prime informazioni, l'incendio è divampato da una Volkswagen Polo parcheggiata nel tunnel che, pare, fosse appena stata ritirata dall'officina. Gli altri residenti sono riusciti a spostare le proprie auto prima che fossero raggiunte dalle fiamme evitando così il peggio. Sono tutt'ora all'opera i vigili del fuoco con due mezzi, l'ambulanza e i carabinieri.