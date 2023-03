MESTRE - Alice Campello, prima lezione di golf con un allenatore "d'eccezione": «Mi sono innamorata di lui». I fan approvano: «Bellissimi». La fashion blogger mestrina ha codiviso sul suo profilo Instagram il video della prima lezione di golf. Nelle immagini, Alice prende la mira e poi scoppia a ridere per il suo primo colpo. Ad aiutarla un coach speciale, tanto che l'influencer commenta: «Mi sono innamorata di lui».

Neanche a dirlo, si tratta del marito Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid. La coppia, che ha da poco avuto la quarta figlioletta Bella, si è concessa qualche ora di relax dalla famiglia per condividere un nuovo hobby insieme. Nel video, il calciatore aiuta la moglie ad assumere la giusta posizione per tirare il colpo. Poi l'abbraccio e il bacio appassionato.

Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissimi». E ancora: «L'unica vera coppia, innamoratissimi». «Alice e Alvaro non sono personaggi, ma persone. Si amano davvero». Arriva anche la dedica di Alvaro Morata per la moglie: «Ti amo tanto». Per la coppia Campello-Morata è boom di like.