MESTRE - ​Alice Campello e la serata in pigiama con i figli, poi l'errore inaspettato: «Lo fanno tutte le mamme». La fashion blogger mestrina ha postato sul suo profilo Instagram una tenera gallery di foto che la vedono ritratta a casa in compagnia dei tre figlioletti maschi, i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2.

Lo scorso 24 febbraio, Mamma Alice ha trascorso una serata casalinga con i suoi bimbi, tutti e tre con indosso un pigiamino a fantasia scozzese. «Sabato sera», scrive orgogliosa la moglie di Alvaro Morata (con cui ha anche una quarta figlioletta appena nata, Bella). Ma i tanti fan che la seguono, notano un "errore".

L'errore di mamma Alice Campello

«Bellissima la foto - scrive un utente - ma oggi è venerdì». E ancora: «Siete splendidi se non fosse che oggi non è sabato». Ma i follower sono "indulgenti": «Classico errore di tutte le mamme non sapere più che giorno sia». E ancora: «Lo facciamo tutte». In ogni caso, Alice Campello e i suoi tre ometti fanno il pieno di like.