Gaza, la mamma muore e Sabreen nasce con il cesareo. «È già orfana, non ha più nessuno»

Miracolo nella tragedia a Gaza, dove una bambina è nata dopo la morte della madre, uccisa in un raid israeliano a Rafah. Grazie a un taglio cesareo, i medici dell'ospedale degli Emirati sono infatti riusciti a far nascere la bimba, arrivata alla 30esima settimana

Gaza, si dimette capo intelligence Israele: «Non all'altezza, dolore per quel 7 ottobre nero». Auto contro pedoni a Gerusalemme: tre feriti

La storia

Ma la bimba nasce orfana non solo della mamma: l'intera famiglia - il padre Shoukri e la sorella di tre anni Malak - è stata sterminata dal bombardamento.

La storia è raccontata sia dal Guardian, sia da Sky News britannico. «Abbiamo cercato di salvare la paziente», racconta il dottor Ahmad Fawzi, ma per lei non c'era ormai più nulla da fare. «Però ci siamo resi conto che era incinta e così abbiamo dovuto fare un cesareo d'urgenza per tentare di salvare la bambina. Grazie a Dio, ci siamo riusciti». La piccola aveva difficoltà a respirare ma i medici sono riusciti a pompare delicatamente aria nella sua bocca. Nel video si vede la bambina in un'incubatrice. Non ha nome ma attaccato alla mano ha un nastro con la scritta che recita semplicemente "Figlia della martire Sabreen al Sakani". Secondo la Associated Press, dovrebbe prendere il nome di Sabreen Jouda e a prendersene cura sarà lo zio. «Sabreen al-Sakani era incinta alla trentesima settimana - spiega nel video un altro medico, il capo dell'unità neonatale dell'ospedale, Mohammed Salama -. Le condizioni della neonata ora sono stabili, dovrà restare qui tre 3-4 settimane».

Le altre vittime

Sempre a Rafah, un altro attacco aereo ha ucciso 17 bambini e due donne, tutti appartenenti alla stessa famiglia allargata, dicono i palestinesi citati da Sky. Ci sono state scene strazianti in ospedale mentre i parenti piangevano i bambini messi nei sacchi per cadaveri. Un parente, Umm Kareem, ha raccontato che i piccoli sono stati uccisi mentre dormivano nei loro letti, lamentando: «Questi bambini dormivano. Cosa hanno fatto? Qual è stata la loro colpa? Donne incinte a casa, bambini che dormono, una donna aveva 80 anni. Che cosa aveva fatto questa donna? Aveva lanciato dei missili?". Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Sanità di Gaza, le vittime dell'offensiva israeliana sono ad oggi 34.151, i feriti 77.084.