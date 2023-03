Alice Campello compie 28 anni e spegne le candeline con i quattro figlioletti. Il dolce regalo del marito Alvaro Morata

MESTRE - ​Alice Campello compie 28 anni, il dolce regalo del marito Alvaro Morata. Poi la torta con i quattro figlioletti. Oggi, 5 marzo, l'imprenditrice e fashion blogger mestrina festeggia il compleanno: il primo da mamma di quattro figli. Lo scorso gennaio, l'arrivo della femminuccia di casa, Bella. E per celebrare la ricorrenza speciale, il marito attaccante dell'Atletico Madrid le ha dedicato un romantico pensiero.

La dedica

Allo scoccare della mezzanotte, Alvaro Morato ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto della sua doppietta contro il Siviglia di ieri sera e nella didascalia ha scritto: «Regalo in anticipo alla donna della mia vita». Il calciatore dunque ha dedicato i due gol alla moglie, come dono anticipato. Poi in mattinata, il secondo post. Questa volta, nella foto un tenero selfie di Alice Campello e Alvaro Morata e nella didascalia il tenero messaggio: «Buon compleanno amore mio! Sono molto orgoglioso di te. Grazie per averci reso le persone più felici del mondo! Passeremo tutta la vita insieme e ci divertiremo come sempre. Ti amo!».

La festeggiata Alice Campello risponde subito: «E io ti amo tantissimo». La fashion blogger posta poi un video della famiglia riunita con i quattro figlioletti - i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni, Edoardo di 2 e Bella di due mesi -. Alice spegne le candeline con marito e bimbi. Immediati gli auguri dei fan: «Buon compleanno, siete bellissimi».