BELLUNO - È morta proprio nel giorno in cui ha compiuto 58 anni il 24 marzo. Era ancora giovane e piena di vita Daniela Signorini, amava la musica, gli animali le passeggiate all'aria aperta nella sua città. Ma la donna, che abitava in via Pedeserva, è stata colpita da un tumore che non le ha lasciato scampo. Nell'epigrafe i ringraziamenti al personale tutto dei reparti di oncologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e Pneumologia dell'ospedale di Belluno per le cure prestate.

Nel dolore la famiglia, con papà Ivone molto conosciuto, le figlie e la sorella Rita che è pediatra. Ma anche i tanti amici di Daniela: in particolare quelli del coro polifonico Ctg di Belluno in cui la donna cantava come contralto. Una voce meravigliosa la sua che incantava tutti. I funerali oggi alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cusighe da dove si proseguirà per il cimitero. Sull'annuncio funebre l'ultimo messaggio con le parole di Sant'Agostino: «Non piangete la mia assenza sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò in cielo come vi ho amato in terra».