Cade dalla bici cletta, batte la testa e sviene: grave bimbo di 10 anni

di Paola Treppo

TARCENTO (Udine) - Versa in gravi condizioni undi dieci anni che èdalla suanel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio, poco prima delle 16.39.È successo nella frazione di Collerumiz, nel comune di. Sul posto è intervenuta una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.Il bambino, che ha perso conoscenza, è stato stabilizzato e trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, in volo, all'ospedale di Udine. Sul posto i carabinieri.