Disperso in Sardegna da tre giorni 55enne di Grado: trovata l'auto a punta Margiani, ricerche tra sentieri e falesie

GRADO - Un 55enne di Grado non dà notizie da tre giorni. L'uomo si trova in Sardegna, dove ha un domicilio a Lotzorai: il Corpo nazionale di Soccorso alpino e speleologico lo stacercando nell'area del Comune di Baunei (Nuoro). L’area oggetto di perlustrazione è quella circostante a punta Margiani, dove è stata rinvenuta la macchina dell'uomo ieri sera. Le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto sulle falesie delle calate di Bidonie e di Su Baddiscru ‘e Piga, vengono svolte sia dalle squadre a terra che con l’ausilio del drone del Soccorso alpino, dotato di camera termica necessaria per individuare le persone anche durante le notte.

La centrale opertiva del Soccorso alpino e speleologico è stata allertata stamattina dai Barracelli (polizia locale, urbana e rurale istituita nella Regione Autonoma della Sardegna) e ha provveduto ad inviare immediatamente sul posto una squadra di tecnici della stazione Ogliastra. Il coordinamento delle operazioni viene portato avanti congiuntamente dal Soccorso Alpino con i vigili del fuoco delle stazioni di Nuoro e Tortolì. Sul posto stanno operando anche i Barracelli, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, personale Forestas, Polizia e Carabinieri della Stazione di Baunei. Le ricerche andranno avanti ancora per poi riprendere domattina alle prime luci dell’alba.

Foto da sardegnasentieri.it, sito Regione Autonoma Sardegna