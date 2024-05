Altivole. Ragazzina di 16 anni scompare dopo il turno al bar. Ritrovata a Milano dopo ore di ricerche: "tradita" dai social

ALTIVOLE (TREVISO) – Sedicenne scomparsa da Altivole dopo il turno di lavoro al bar.

Dopo un pomeriggio di ricerche è stata ritrovata a Milano, insieme a un connazionale. La minorenne marocchina è in buone condizioni e nelle prossime ore verrà riaffidata ai genitori. Erano stati loro a denunciarne la scomparsa nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio.

Mamma e papà la aspettavano a casa. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla al cellulare, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Subito si era messa in moto la macchina delle ricerche: pattuglie dell'Arma e squadre di vigili del fuoco hanno setacciato Altivole, dove la ragazza abita insieme alla famiglia, e le località limitrofe. Il suo identikit era stato diramato a tutte le forze di polizia, anche nelle stazioni e negli aeroporti. C'era il sospetto, infatti, che potesse essere scappata fuori regione, insieme a qualche amico.

I carabinieri di Castelfranco sono riusciti a rintracciarla grazie ai profili social. La "fuggitiva" aveva staccato subito il cellulare ma nel pomeriggio ha riattivato i suoi profili Instagram e Tik Tok con il telefono dell'amico. Un prezioso "passo falso", che ha permesso ai militari di contattarla e a farla raggiungere dai colleghi meneghini.

Dietro la fuga ci sarebbero tensioni familiari, acuite dalla fase adolescenziale che la ragazzina sta attraversando. In serata la famiglia ha tirato finalmente un sospiro di sollievo, sapendo che la loro figlia stava bene ed era stata ritrovata.

I genitori la aspettavano a casa. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla al cellulare, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche: pattuglie dell'Arma e squadre di vigili del fuoco stanno setacciando Altivole, dove la ragazza abita insieme alla famiglia, e le località limitrofe. Il suo identikit è stato diramato a tutte le forze di polizia, anche nelle stazioni e negli aeroporti.