Non rientra per la notte, ricerche per cielo e per terra di un escursionista padovano. Trovata solo l'auto

POSINA (VICENZA) - Dalla mezzanotte i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di un escursionista 62enne disperso sulla montagna a ridosso di Passo della Borcola tra le province di Vicenza e Trento. L’allarme la notte scorsa per il mancato rientro a casa a Monselice dell’uomo. L’auto dell’escursionista è stata ritrovata in un parcheggio del passo da dove si diramano diversi sentieri. Dopo le ricerche notturne della squadra di Schio, questa mattina è stato installato un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco di Vicenza da dove vengono coordinate le ricerche. L’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia ha effettuato una ricerca dall’alto e ha imbarcato squadre del soccorso alpino per portali in quota da dove hanno iniziato a perlustrare i sentieri. Alla ricerca hanno preso parte anche i nuclei cinofili dei vigili del fuoco e del soccorso alpino oltre a diverse squadre di pompieri volontari trentini.

