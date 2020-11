​Fungaiolo si perde fra i boschi: ritrovato, sta bene

VICENZA - È stato ritrovato e sta bene il fungaiolo per il cui mancato rientro, ieri alle 19.30 erano partite ieri le ricerche nella zona di Raga di Magrè, in provincia di Vicenza, dove aveva parcheggiato l'auto. Mentre le squadre del Soccorso alpino di Schio, assieme a Vigili del fuoco, Carabinieri e forestali, stavano perlustrando le colline lungo i sentieri e tra la fitta vegetazione, verso mezzanotte l'81enne di Schio è riuscito a chiamare il figlio al cellulare.

Sceso per una ripida scarpata, aveva perso l'orientamento e continuato a camminare, senza poter avvertire nessuno data l'assenza di copertura telefonica, finché, dopo aver scollinato, non aveva scorto una casa in Contrà Casarotti a Pieve Belvicino e chiesto aiuto. I soccorritori sono subito partiti in fuoristrada con il figlio e hanno raggiunto l'anziano, accudito dagli abitanti della Contrada. In buone condizioni, a parte qualche escoriazione dovuta a probabili scivolate, è stato accompagnato a casa.

