Scappa da casa: trovato dopo 3 giorni, stava rubando abiti con gli amici

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) -scappa da casa gettando la mamma nella disperazione. Lo trovano aal centro commerciale in compagnia di due amici.Il ragazzo scappa dopo un litigio in famiglia. La mamma lo cerca subito ma il suo telefono cellulare è sempre spento. Affiorano brutti pensieri e la donna decide di denunciare la scomparsa delai carabinieri. Scatta il piano provinciale che si attiva in questi casi per ottimizzare le ricerche.Viene ricostruita la cerchia di amicizie del giovane. Il cellulare continua a rimanere spento. I suoi amici più stretti, dopo una festicciola, non l'hanno più visto o sentito. Sono passati già 3 giorni. Non sanno dove possa essere andato; potrebbe trovarsi ovunque.All'improvviso, la sera della vigilia di Pasqua, sabato 31 marzo, si sente nuovamente parlare di lui. Per fortuna sta bene; lo trovano al Città Fiera, alle porte di Udine, in compagnia di altri due suoi amici.I tre ragazzi, tutti della zona Colinare del Friuli, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi.Sono stati pizzicati mentre stavanodei capi die delle scarpe all'interno dei negozi Iperfiera e Footlocker per un valore di un centinaio di euro. Per loro è scattata la denuncia per concorso in furto aggravato; poi i ragazzi sono stati riaffidati ai loro genitori.