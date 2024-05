UDINE - Nei guai un 34enne, cittadino afghano, arrestato mercoledì scorso, 15 maggio, dagli agenti della Polizia di Stato perché gravemente indiziato del delitto di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, nonché del porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Cosa è successo

Quella sera, intorno alle 19.30, il personale della Volante era intervenuto in viale Giacomo Leopardi, vicino all’uscita dell’autostazione, dove era stato segnalato uno straniero agitato, intento a danneggiare un’autovettura in sosta. Infranto il lunotto posteriore, aveva continuato a colpirla procurando altri danni.

Alla vista delle divise si inalberava ancor di più iniziando a oltraggiare gli operanti appellando gli italiani come mafiosi e minacciando i poliziotti brandendo un paio di forbici che puntava verso gli agenti. Si è reso necessario ricorrere a tecniche di messa in sicurezza per poter bloccare l’uomo e farlo salire sull’auto di servizio per condurlo in Questura dove è stato tratto in arresto per la resistenza opposta ai pubblici ufficiali e per aver danneggiato l’autovettura. L’uomo veniva, altresì, indagato in stato di libertà per il porto delle forbici in luogo pubblico.

Il cittadino afghano attendeva presso le camere di sicurezza della Questura l’udienza di convalida, che veniva celebrata il giorno seguente, con la decisione del giudice di convalidare l'arresto e disporre la liberazione dell'uomo.