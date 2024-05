MOGLIANO VENETO (TREVISO) - «Maledetti infami, per fortuna che non li ho trovati io, se no... sarebbe stato peggio per loro. Se ora metterò una telecamera in più? No, meglio: lascerò in officina i miei due alani anche di notte». È inequivocabile Enrico Garzia, titolare dell'officina Engine Garage di Mogliano, sui malviventi che lo hanno derubato nella notte tra lunedì 13 e martedì 14. A distanza di una settimana, il proprietario dell'attività al 12 di via Torricelli rinnova l'appello a trovare i responsabili, due, stando alle prime ricostruzioni, di un colpo che, oltre alla sua, ha interessato altre quattro aziende, tutte nel circondario. Un'azienda di arredamenti, la Class, un'attività di lavorazioni meccaniche, Ovem, con sede in via Da Vinci, Veritas, e una falegnameria. Queste le altre imprese colpite.

Un'azione organizzata contro l'officina

Un'azione ben organizzata e pianificata nel dettaglio, molto probabilmente studiata da tempo con appostamenti nella zona, che ha lasciato stupiti per la velocità e il numero di aziende razziate. Il modus operandi è stato lo stesso per tutti e cinque i furti: porta sul retro scassinata, blitz veloce e fuga con la refurtiva. Circa 30mila euro di bottino nel caso specifico della Engine Garage. L'allarme è scattato alle 3 e 58 di notte, come racconta il proprietario: «Hanno scassinato la porta e un'inferriata. Così sono subito entrati nell'officina. Hanno portato via due diagnosi, un computer per la mappatura di centralini e altri beni». Hanno agito velocemente e incuranti del sistema di allarme: «Quando sono arrivato coi carabinieri, che mi hanno chiamato non appena è scattata la sirena, i malfattori non c'erano già più. Mi sono trovato solo la porta forzata aperta e i beni trafugati». Una fuga rapida e indisturbata, facilitata dal favore delle tenebre e dalla scelta della via d'uscita: «Si sono dileguati dalla porta sul retro. Dà sui campi e non è sorvegliata. È facile scappare da lì».

La premeditazione del colpo

Un colpo, quindi, premeditato e programmato con attenzione: «Può essere che fossero dei professionisti. Quel che è certo è che era da un po' che stavano studiando la zona, anche se non mi sono mai accorto di niente di strano». Ancora nessuna pista sulla banda, a distanza di una settimana: si sa solo che erano in due, irriconoscibili i volti: «Le telecamere del mio vicino li hanno ripresi ma si vedono solo incappucciati: è impossibile distinguerli. Saranno stati anche più di due, vista la maestria nel portare a termine cinque furti in una sola notte. Dai carabinieri ancora nessuna novità». Una rapina del genere è una novità per Garzia: «Non mi era mai successo altre volte. In otto anni che sono aperto è la prima volta che mi vengono a rubare in officina».