UDINE - È stato arrestato in flagranza di reato un 26enne, cittadino italiano di origini bengalesi, per furto aggravato nella pizzeria All'Opera in via Cividale.

Ad accorgersi per primo del colpo - ancora in atto - è stato il titolare del locale, che dalle telecamere di sorveglianza ha notato un estraneo muoversi all'interno della pizzeria. Allertate immediatamente le forze dell'ordine l'intervento tempestivo degli agenti della squadra volante della Questura di Udine ha permesso di coglierlo sul fatto, quando in cucina rovistatava all'interno degli scaffali. Sorpreso dunque con le mani nel sacco, il ladro è stato sottoposto a perquisizione personale. Addosso nascondeva banconote di vario taglio per un totale di 50 euro e un telefono cellulare di proprietà del titolare della pizzeria.

L'uomo è stato poi condotto negli Uffici della Questura per la compiuta identificazione e deferito, in stato di arresto, all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. In sede di convalida dell’arresto il Gip ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza quotidiana.