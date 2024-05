MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Rubano soldi e parti dei pc, poi fuggono: caccia ai banditi, due colpi in una sola notte. I furti sono stati portati a termine tra il 13 e il 14 maggio, in zona industriale di Mogliano Veneto. I Carabinieri sono intervenuti in un'azienda di arredamenti e una di lavorazioni meccaniche con sedi, rispettivamente, in via Torricelli e via Da Vinci, dove ignoti, si sono introdotti all'interno dei rispettivi uffici sottraendo delle somme di denaro e vari componenti di computer, per un danno in corso di quantificazione, dileguandosi subito dopo. In via Torricelli è scattato il sistema di allarme, in via Da Vinci i malfattori hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza presenti. Indagini in corso dei militari.