Sospese le ricerche dell'uomo scomparso da casa: le tracce portano al fiume

Nessuna traccia del 48enne di Amaro scomparso da casa, le tracce portano sul greto del fiume.Ieri sera, dopo il terzo giorno, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, stazioni di Forni Avoltri e Moggio, hanno sospeso, fino a eventuale ulteriore chiamata, le ricerche dell'uomo disperso ad Amaro in collaborazione con i Vigili del Fuoco che le coordinano.Venti tecnici soccorritori hanno partecipato alle battute sistematiche su terreno extraurbano ed impervio nell'area compresa tra il ponte sul Fiume Fella e il viadotto dell'autostrada sul Fiume Tagliamento. E' sul greto di quest'ultimo che tra l'altro conduceva il fiuto del cane molecolare del Soccorso Alpino arrivato da Pieve di Cadore, sia nella ricerca del mattino che in quella del pomeriggio, ma dell'uomo non vi è alcuna traccia. Ora verranno vagliate e verificate dalla polizia le varie segnalazioni di avvistamento dell'uomo provenienti da diverse località dei dintorni.

