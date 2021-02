Uomo scomparso: è uscito e non ha più fatto rientro a casa. Si cerca con l'elicottero

AMARO (UDINE) - Non rientra a casa, lo cercano con l'elicottero. Dalle 21 circa di ieri sera il personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è impegnato ad Amaro per la ricerca di un uomo di 48 anni che non ha fatto rientro nella propria abitazione. La moglie lo aspettava per cena. L'uomo ha lasciato a casa le chiavi e il celluare.

I Vigili del fuoco sono impegnati con personale SAF ( Speleo Alpino Fluviale), TAS( Topografia Applicata al Soccorso), squadre ordinarie dalla sede centrale di Udine e del distaccamento di Tolmezzo e l'UCL (Unita Comando Locale) furgone che funge da coordinamento delle operazioni. Con i vigili del fuoco di Udine stanno operando anche 2 unità cinofile dei comandi di Gorizia e Belluno e l'elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia. Impegnato nella ricerca anche personale della Guardia di Finanza, unità cinofile della Protezione Civile regionale e si attende l'arrivo anche di personale del soccorso alpino. Dell'uomo però non ci sono tracce.

Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA