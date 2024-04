AVIANO - Questa mattina una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta in via San Giorgio ad Aviano per soccorrere un cane che, scappato dal padrone, è corso in strada dove è stato investito da un'auto, rimanendo incastrato nella mascherina anteriore di areazione dell'autoveicolo. Liberato grazie al divaricatore idraulico, Oscar, 16 anni, è stato affidato in discrete condizioni di salute al personale sanitario dell'ambulanza veterinaria sul posto.