Villa Estense. Cagnolino scomparso da 12 giorni ritrovato a vagare nel traffico: salvato dai carabinieri

VILLA ESTENSE - Si era perso e guaendo gironzolava in mezzo alla strada provinciale 41, rischiando di essere investito. É accaduto ieri, 14 novembre, a Villa Estense. Un cagnolino di piccola taglia, scappato una decina di giorni prima dalla sua casa di Borgo Veneto, vagava per la strada, tra le auto che suonavano il clacson impazzite e gli automobilisti che cercavano di schivarlo.

Tante le chiamate arrivate al 112. Una pattuglia dei carabinieri di Carmignano Sant'Urbano è arrivata sul posto ma il cagnolino non si faceva avvicinare, era terrorizzato. Con pazienza, i militari dell'Arma hanno cercato di dirottarlo verso strade secondarie dove il traffico era minore. Dopo circa un'ora un residente ha notato i carabinieri alle prese con il cane reticente e ha aperto il proprio cancello per far entrare l'animale in giardino. Sarebbe stato al sicuro fino a che non fosse stata rintracciata la proprietaria.

Smartphone alla mano, i carabinieri hanno setacciato i social alla ricerca di annunci di cani smarriti e alla fine hanno trovato quello giusto. Contattata la proprietaria, è arrivata in lacrime e ha riabbracciato con gioia il suo amico a quattro zampe.