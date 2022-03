LIVINALLONGO - "I genitori che hanno ricevuto le multe si rivolgano a me: cercherò di risolvere il problema". Sintetico e diretto il presidente dello Sci club Arabba Roberto De Lazzer all'indomani del recapito di decine di sanzioni alle famiglie i cui figli hanno partecipato alla gara Ragazzi-Allievi del Gran Prix Net Insurance - Belluno Bassa del 6 gennaio scorso a passo Campolongo. Dei parcheggi selvaggi in strada, che impedivano ad esempio il passaggio degli autobus di linea, che hanno indotto la chiamata di vigili urbani e carabinieri. Da subito è partito il rimpallo di responsabilità: da una parte il sodalizio sportivo a lamentarsi della carenza di aree sosta, tanto più il giorno dopo una copiosa nevicata. Dall'altra il Comune di Livinallongo che fa sapere che nessuno lo aveva avvisato dell'evento che, si sa, richiama centinaia di persone tra atleti, membri degli Sci club, familiari e simpatizzanti. E' di questi giorni l'arrivo a domicilio di svariate decine di multe per divieto di sosta lungo la strada: l'ammontare di 50 euro è ridotto a 42 se la somma verrà pagata entro pochi giorni. Ma alcuni genitori non ci stanno e lamentano la questione: "Il 6 gennaio siamo andati ad assistere alla gara dei nostri figli - affermano - e quando siamo arrivati il posto per parcheggiare non c'era. E' vero che il giorno prima aveva nevicato: ma come si fa a organizzare un evento di questa portata e non offrire i servizi fondamentali? Inevitabile parcheggiare a bordo strada. Ma non è colpa nostra: era lo Sci club Arabba organizzatore della manifestazione a dover provvedere al tutto". Una piccola sommossa, quindi, da parte di mamme e papà che quel giorno sono andati a tifare il proprio figlio e che si sono ritrovati multati. "Di quella gara - spiega il sindaco di Livinallongo Leandro Grones - il Comune non ne sapeva nulla. Al contrario avremmo provveduto a dare una mano come facciamo sempre per ogni associazione del territorio che organizzi qualcosa. Nello specifico avremmo prontamente inviato la fresa per predisporre qualche posto auto in più nonché il vigile e due volontari di Protezione civile per l'aiuto al parcheggio corretto. Ma così non è stato e in effetti le auto sono state lasciate ovunque, anche in mezzo alla strada. Tant'è che il bus di linea non riusciva a passare. Ecco perché è partita, da parte di qualcuno, la segnalazione ai carabinieri e alla polizia locale di Livinallongo e di Corvara. Una volta arrivate sul posto le forze dell'ordine non hanno potuto chiudere un occhio perché la situazione era abbondantemente non a norma". Subito è scattata la fotografia delle targhe dei veicoli fuori posto, tra cui tanti pulmini di Sci club. E di seguito la spedizione della multa a domicilio dell'intestatario del mezzo. "Va ricordato comunque - sottolinea il primo cittadino - che tra gli alberghi Campolongo e Laguscei c'è un'area con 30-40 posti: per essere in regola bastava lasciare le auto là e farsi 5 minuti a piedi per raggiungere gli impianti di risalita".

Lo Sci club Arabba, organizzatore dell'evento, incassa il colpo. E tramite il presidente Roberto De Lazzer si dichiara disponibile ad andare incontro a chi ha ricevuto la multa. "Certo - viene aggiunto dal consiglio direttivo - non pagheremo le multe di chiunque, anche del prozio in visita al bis nipote in gara. Né tanto meno a chi al Campolongo, quel giorno, ci è arrivato indipendentemente dalla gara ma per sciare per i fatti suoi. Per chi invece comproverà che era là per la competizione beh, cercheremo di fare del nostro meglio anche se, sia ben chiaro, non sarebbe nostro compito. Lo facciamo solo per il quieto vivere reciproco anche se, in realtà, i problemi di parcheggio al passo Campolongo sono annosi e non dipendono certo da noi". Notoria, infatti, la storica bega tra attività ricettive e turistiche relativamente ai pochi parcheggi esistenti in zona.