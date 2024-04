PADOVA - Torna in città la seconda edizione del tour “You & ME”, un evento dedicato alla scoperta dei programmi di formazione promosso dal Gruppo Lvmh, la multinazionale francese che comprende i grandi marchi della moda, da Louis Vuitton a Bulgari, passando per Moet&Chandon. L’evento è sbarcato ieri al centro culturale San Gaetano con l’intento di permettere agli studenti delle superiori e a chi è in cerca di riqualificazione professionale, di conoscere gli oltre 280 mestieri d’eccellenza appartenenti al Gruppo.



L’IDEA

Il tour, nato nel 2022, permette di scoprire i programmi di formazione proposti dall'Istituto dei Me Lvmh e le opportunità lavorative all’interno delle maison parte del Gruppo, nei mestieri della creazione, dell’artigianato e della customer experience, cioè il modo in cui un'azienda interagisce con i propri clienti in ogni fase del processo di acquisto. Un tour che si estende in tre città italiane inaugurato a Firenze, con Padova come seconda tappa e Napoli come meta finale. L’evento vuole incentivare l’inserimento di giovani talenti che vogliono esprimere la loro creatività e imparare con passione un mestiere. «Il salone dell'orientamento e del reclutamento nei mestieri d’eccellenza offre l'opportunità, in questo evento aperto al pubblico e soprattutto ai ragazzi, di scoprire quelli che sono i mestieri del nostro gruppo, le offerte lavorative e le offerte di formazioni gratuite che abbiamo oggi sul territorio italiano - ha spiegato la responsabile della trasmissione dei mestieri eccellenze, Pauline Gandiol - Attraverso gli stand interattivi c’è la possibilità di vedere da vicino di cosa si occupano i diversi professionisti, oltre che parlare con esperti del settore o persone facenti parte delle risorse umane, che possono fornire consigli utili sull’orientamento, sulle posizioni disponibili e su come presentarsi correttamente a un futuro colloquio di lavoro».



LE “CASE”

A Padova gran parte delle maison del Gruppo. Df/TFondaco di Venezia (alla ricerca di client advisory, nuovo volto del servizio clienti nel mercato di lusso); Louis Vuitton Manifattura di calzature a Fiesso d’Artico e Rossimoda, per Céline e Givenchy, offrono all’interno dei loro stand delle dimostrazioni sulla lavorazione delle loro calzature; Dior nel settore dell’abbigliamento; Thelios, con l’occhialeria; Bulgari nella lavorazione della seta, Belmond con la dimostrazione di lavori svolti all’interno di bar, ristoranti, strutture alberghiere e Adp (Acqua di Parma) con i suoi profumi.



LE REAZIONI

I ragazzi si muovono incuriositi tra i tavoli di lavoro, dove i professionisti mostrano i loro prodotti, interagendo direttamente, toccando i tessuti, provando a intrecciare dei lacci e guardando le dimostrazioni degli artigiani. Nei lati della sala, sono stati allestiti anche dei punti di raccolta dei curriculum, per dare la possibilità a ogni studente, dopo essersi messo in gioco, di candidarsi direttamente per le posizioni disponibili sul territorio. Fra i vari padiglioni è stato allestito anche uno spazio dove attraverso la realtà virtuale i ragazzi possono immergersi nell’universo dei mestieri e osservarli da un’altra prospettiva.

«Questa iniziativa dimostra come il centro culturale San Gaetano possa aprirsi anche alle aziende per mettere in evidenza le opportunità di lavoro e di crescita professionale che ci sono. Siamo contenti - ha affermato l’assessore comunale al Commercio, Antonio Bressa - di vedere oggi così tanti giovani, che qui possono trovare, grazie all’iniziativa del Gruppo Lvmh, delle opportunità di lavoro nel territorio del nostro Paese. Attraverso questa iniziativa riusciamo anche ad avvicinare quelle che sono le competenze e i talenti che esprime anche la nostra città con brand di fama internazionale che possono dare veramente un'opportunità a questi ragazzi». Un progetto capace di unire le maestranze più importanti per aiutare i giovani nella conoscenza e nella costruzione del loro futuro, con la possibilità di reclutare i migliori talenti che porteranno avanti le eccellenze del settore manifatturiero.