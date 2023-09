LONGARONE - Aaa cercasi. Thélios, uno dei principali attori dell’occhialeria bellunese che si trova nella zona industriale di Longarone, apre la prima Academy per formare e assumere nuovo personale. E si lancia alla ricerca di neodiplomati, usciti da istituti tecnici meglio se meccanici e professionali, laureati in ingegneria meccanica, ma anche giovani senza qualifiche particolari che abbiano avuto esperienza in aziende di occhialeria o metalmeccaniche, con una conoscenza base del ciclo produttivo.



L’OBIETTIVO

Un formazione, un aspetto da non trascurare, volta all’inserimento diretto in azienda. L’iniziativa è promossa dalla filiale bellunese dell’agenzia per il lavoro Adhr Group in sinergia con l’azienda di occhialeria bellunese. La formazione partirà lunedì in sede e sino al 10 ottobre accoglierà 10-12 persone ed è possibile candidarsi scrivendo a belluno@adhr.it. L’Academy permetterà ai partecipanti di specializzarsi in diverse aree del ciclo produttivo tra cui la progettazione, l’industrializzazione e la produzione. «Si tratta di figure strategiche per lo sviluppo del nostro business che potranno trovare spazio in azienda per crescere e mettersi in gioco», precisa Thélios che ricorda anche di essere fortemente impegnata nella trasmissione del nostro know-how alle nuove generazioni attraverso molteplici iniziative sul territorio.



I DATI

«Con 500 nuovi assunti nel 2022 e 207 nel primo semestre del 2023, in pochi anni siamo arrivati a contare oltre mille persone impiegate, con l’obiettivo di rispondere alle richieste crescenti delle case e dei marchi che fanno capo al gruppo e che ci hanno affidato l’ideazione, lo sviluppo e la distribuzione in tutto il mondo delle proprie collezioni di occhiali». E va ricordato il recente accordo per assumere la maggior parte delle maestranze in uscita da Safilo.



LE ORIGINI

L’azienda infatti, nata dalla volontà di Lvmh, leader mondiale del lusso, di affermarsi nel settore dell’occhialeria, progetta, produce e distribuisce occhiali da sole e montature da vista per prestigiosi brand tra cui Dior, Fendi, Stella McCartney, Kenzo e altri, unendo l’identità unica di ogni casa produttrice con la sapienza dell’artigianalità manifatturiera italiana. «La persona è al centro della nostra attività, grazie a formule innovative di sostegno e sviluppo dedicate ai nostri dipendenti – conclude l’azienda - dalla formazione continua al rispetto e promozione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, fino a benefit, premi e mensa aziendale per fare fronte al caro vita. Ultimo, ma non meno importante, vi è l’impegno a tutela dell’ambiente, un ambito in cui siamo impegnati grazie al contenimento degli scarti di produzione, l’efficienza produttiva e la minore emissione di anidride carbonica mediante il ricorso all’uso di auto condivise per recarsi al lavoro».