Trova un serpente di un metro e mezzo nel motore della macchina

Una presenza “invadente” nel motore dell'auto. Brutta disavventura questo pomeriggio a San Vito dei Normanni (Brindisi) per una signora che, sotto choc, ha chiesto aiuto alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per la presenza, all'interno del motore della sua auto, di un serpente. Il rettile, lungo più di un metro e mezzo, dopo essersi arrampicato nella parte interna della ruota era scomparso all'interno del vano motore, facendo perdere le sue tracce. Giunti sul posto gli uomini del Comando Provinciale VVF di Brindisi sono riusciti a catturare l'animale in pochi minuti. L'esemplare di razza Cervone e stato poi rilasciato in aperta campagna mentre la signora ha potuto riappropriarsi della sua autovettura.