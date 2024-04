Cane sempre legato alla catena e senza ripari: liberato dalle guardie zoofile. Denunciato il proprietario

VERONA - I carabinieri di San Bonifacio hanno denunciato il proprietario di un cane Amstaff (American Staffordshire terrier) che è stato sequestrato dopo averlo liberato dalla catena legata all'esterno di un condominio e senza avere a disposizione un riparo per proteggersi. L'intervento ha visto la partecipazione anche delle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che ha informato anche il magistrato di turno.

«Abbiamo trovato il cane in queste condizioni di detenzione durante i nostri controlli sul territorio - racconta il coordinatore delle guardie zoofile dell'Oipa di Verona e provincia, Massimiliano D'Errico - Era costretto a giacere sulla nuda terra, che si trasformava in fango in caso di pioggia, in uno spazio estremamente disagevole, legato a catena in mezzo a vari materiali che potevano anche ferirlo. Chi lo deteneva ha precedenti penali, così come quasi tutti i suoi conviventi».