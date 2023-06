JESOLO - Investito e lasciato a terra agonizzante, finchè è sopraggiunta la morte. E’ un atto vile, quello compiuto da un automobilista che, dopo avere investito un cagnolino, si è dileguato senza fermarsi per verificare le sue condizioni. Un comportamento che poteva avere delle conseguenze ancora più tragiche: il cane, infatti, stava seguendo la sua padrona, un’anziana signora, che solo per puro caso non è stata a sua volta travolta o coinvolta in qualche modo, visto che l’animale non era tenuto al guinzaglio. Il fatto è avvenuto ieri mattina ed ha già scatenato le reazioni indignate di molte persone, dopo che è stato reso pubblico da una signora. Il suo obiettivo: al di là della pubblica denuncia per il gesto ignobile e barbaro, cercare di aiutare le forze dell’ordine a rintracciare il conducente dell’auto “pirata”. Sulla vicenda, infatti, stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.

Il fatto

Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, in via Aquileia, in corrispondenza del supermercato Maxì, situato tra le piazze Drago e Trieste. La signora era stata probabilmente a fare la spesa e stava rientrando a casa. Si muove lentamente, perché costretta ad usare un deambulatore. La accompagna sempre il suo inseparabile Cavalier King, un cane che si distingue per quel suo sguardo dolce ed affettuoso e per quelle due lunghe orecchie pelose che quasi nascondono il musetto. Mentre attraversa sulle strisce pedonali (cosa che sarebbe accertata dalla testimonianza di alcune persone) è passata un’auto che non si è fermata per rispettare il pedone, come da Codice della Strada, investendo il povero animale, sbalzato di qualche metro. Il cagnolino è stato scaraventato a qualche metro, con poche possibilità di salvarsi, come purtroppo poi si è verificato. La donna, sotto schock, è stata soccorsa da alcuni passanti. Incolume, ma disperata per quello che era appena successo al suo fedele amico a quattro zampe. Della vicenda è stata informata la Polizia Locale, che ora potrà visionare le telecamere di sorveglianza della zona e risalire all’auto e, di conseguenza, all’identità di chi la conduceva. Sulla tragedia che si è consumata, è intervenuto anche il sindaco Christofer De Zotti, amante dei cani, tanto da averne lui stesso uno, un Volpino. “Mi stringo attorno alla famiglia del cagnolino, comprendendo lo stato di dolore che possono passare in questo momento. I sentimenti che ci legano ai cani sono forti ed immagino cosa significhi una sorte così tragica. La Polizia Locale – ha assicurato – è al lavoro per gli accertamenti del caso, che saranno scrupolosi”. Il passaparola partito dalla pagina Facebook “Sei di Jesolo” potrebbe aiutare ad arrivare al “pirata”.