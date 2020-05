Coronavirus Veneto, la diretta di Zaia oggi: «C'è tanta gente in giro, portate la mascherina, anche all'aperto. 100mila camici per i sanitari donati da Benetton»

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi, sabato 2 maggio, del governatore del Veneto Luca Zaia . Appello del presidente ai cittadini veneti: c'è molta gente in giro, usate le mascherine, anche all'aperto. Ora tocca al popolo arginare il virus.

Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

Cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture.

Donazioni

Quasi 37mila versamenti per un totale di 57 milioni. Oggi abbiamo una donazione di Lucioano Benetton che ci ha regalato 100mila camici, di quelli che non si trovano, una donazione da un milione di euro. Asiago neve ha donato vacanze weekend ai sanitari. Lucrezia Russo, 7 anni, ha fatto un disegno per noi, sono tanti i bambini che ci inviano disegni.

Molta gente in giro

E' naturale che si esca di casa, ci prepariamo a un 4 maggio con una apertura importante, quella per chi torna al lavoro. Domani presenteremo domani la proroga della nostra ordinanza in linea con il Dpcm. Presenteremo alcuni accorgimenti. Ai veneti dico di non abbassare la guardia, la sfida passa in mano al popolo. La preghiera che faccio ai veneti è di portare la mascherina per la nostra salute e quella degli altri. Anche all'aria aperta, quando si incrocia qualcuno, bisogna portare la mascherina. Igiene per le mani è importante, inoltre le persone senza mascherina non vanno fatte entrare negli esercizi commerciali.

La polemica sugli specializzandi di Padova e il contagio

Va ripristinato il buon rapporto con le scuse. Punto. Magari fretta, stanchezza, in ragionamento a voce alta, può venir fuori qualche cocetto che non ci sta e credo servano le scuse. Gli specializzandi sono una colonna portante, li abbiamo coinvolti nell'offerta sanitaria del Veneto, pensare di averli voluti in corsia, in prima linea, bravissimi, entusiasti e freschi di accademia... penso che le scuse siano doverose. (ecco cosa è successo LEGGI QUI)

Riaperture

Io ho detto che il Vneeto è pronto, fatto salvo il parere della comunità scientifica. Noi ci siamo per tentare una apertura, questo non significa promuovere cose che non si possono fare ma che siamo pronti con le strutture per riaprire.

Tamponi

Noi li abbiamo fatti nelle case di riposo, negli ospedali, lì dove il virus si annida: esiste tampone e tampone.

Multa di 400 euro a coppia a Jesolo

Coppia prende un caffè da asporto, si siede su una panchina a Jesolo, arrivano i vigili e li multano di 400 euro. «E' un'ingiustizia ma è anche vero che il cibo da asporto si consuma a casa. L'ordinanza è stata scritta così per essere inattaccabile. Andrebbe anche in teoria ordinato, ove possibile. Quella era la soluzione altrimenti non avrei potuto aprire nulla».

Sagre, eventi e spettacoli

Pro loco e spettacoli viaggianti vivono dell'assembramento, spero che da dopo il 18 maggio, se i dati sono confortanti e rispettiamo le regole, si possa vedere un cambiamento.

