Coronavirus. Fase 2 dal 4 maggio, cosa si può fare e cosa no in Veneto Domande e risposte

Coronavirus, Fase 2 . Il 4 maggio sarà una linea di confine da oltrepassare con cautela, la Regione Veneto ha inviato una lista di domande e risposte per chiarire ai cittadini cosa si potrà fare e cosa no da quella data. Come ha ricordato oggi il governatore Luca Zaia, «la palla ora passa in mano ai veneti, che potranno uscire e muoversi di più ma rispettando le regole e indossando la mascherina, anche all'aperto».

AUTOCERTIFICAZIONE Fase 2, ecco come compilare il modulo: cosa cambia

4 maggio in Veneto, domande e risposte

Le associazioni cinofile di protezione civile possono svolgere l’attività di addestramento dei cani ed effettuare spostamenti? Sì, in tutto il territorio nazionale, salva l’opportunità della limitazione degli spostamenti al necessario.

La commissione edilizia comunale può esaminare le pratiche edilizie o sono tutte sospese? Le pratiche non sono sospese; sono sospesi i termini soprattutto per i cittadini, in considerazione delle difficoltà di adempimento di certe formalità. L'art. 103, comma 1, d.l. 18/20, convertito in l. 27/20, dice che la pubblica amministrazione porta a celere conclusione i procedimenti.



E' possibile consentire la pratica individuale del tennis in un centro sportivo chiuso in tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, sala) e in cui è ammessa solo la prenotazione a distanza dello spazio? Sì, i centri sportivi sono chiusi in relazione alle attività di aggregazione. Laddove sia rigorosamente esclusa ogni forma di compresenza aggregata, si svolge una attività motoria che è consentita.



Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio non autostradali possono vendere cibo da asporto e con consegna a domicilio? Sì, si tratta nella sostanza di bar e quindi soggetti alla disciplina prevista dalla lett. aa) del DPCM 26.4.2020, valido dal 4.5.2020 e fino al 4 in base all'ordinanza regionale n. 42.



Per fare un colloquio per l'eventuale assunzione come badante si può far venire una persona da fuori regione? Sì. Si tratta di colloquio di lavoro per attività ammesse (codice 97) e quindi lo spostamento è giustificato da esigenze lavorative. E' bene che la persona che si sposta stampi la richiesta via mail del colloquio, oltre ad autocertificare la ragione dello spostamento.



I nonni si possono spostare fuori regione per raggiungere nipoti? Dentro la regione lo spostamento per la visita a congiunti, quali sono nonni e nipoti è sicuramente ammesso dal 4 maggio in base al DPCM. Fuori regione ci si sposta per ragioni di assoluta urgenza, oltreché di lavoro e di salute e quindi solo in tali termini (assoluta urgenza).



Le fiorerie sono chiuse nei giorni festivi? Le ordinanze regionali dispongono la chiusura dei supermercati di generi alimentari come luogo di maggiore afflusso. Non incidono sugli orari degli altri esercizi.



I distributori automatici possono erogare qualsiasi prodotto, in qualsiasi luogo sia collocato? Sì, il DPCM 26.4.2020, sopravvenuto all'ordinanza n. 40, consente il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici senza limitazione; bisogna ricordare che l'allegato 6 punto7 DPCM 26.4.2020 e allegato 7, punto 6, dal 4 maggio 2020 dispongono la sanificazione dei distributori di cibi e bevande posti negli ambienti di lavoro e nei cantieri.



Ci si può recare in due (es. marito e moglie) presso la seconda casa? Sì, lo spostamento è giustificato in relazione alle attività da svolgere, che possono richiedere anche due persone, purché ci sia il proprietario o che soggetto diverso sia delegato dal medesimo.



Si può andare a cavallo o a fare canotaggio o altra attività sportiva fuori comune? Sì, dal 4 maggio. L'ordinanza regionale n. 43 lo ammette nel comune, il DPCM 26.4.2020 consente l'attività sportiva e motoria senza limitazioni di spazio, avendo tolto il riferimento alla prossimità dall'abitazione. Deve peraltro ritenersi che l'attività motoria debba rimanere all'interno della Regione. Il DPCM richiede due metri di distanziamento per l'attività sportiva. Il luogo per lo svolgimento di tali pratiche sportive potrà essere raggiunto in auto, moto, bicicletta o altro mezzo.



Si può andare a fare la spesa fuori comune? Sì, pur sempre per ragioni e nei limiti della necessità, e cioè per recarsi presso un esercizio che offre prodotti e servizi che non si trovano nel comune o anche prezzi e condizioni più favorevoli. Il DPCM 26.4.2020 elimina l'ambito comunale come delimitativo delle possibilità di spostamento per necessità, ammettendo che lo spostamento per necessità, che comprende quello per la spesa alimentare, possa avvenire nell'intero territorio regionale, e richiedendo una necessità ulteriore (assoluta urgenza) per andare fuori regione.



E' ammessa l'attività di scuola di equitazione? La scuola di equitazione ha codice ATECO 85.51.00 e quindi risulta legittimata come codice incluso nell'85 (v. DPCM. 26.4.2020).



L'attività di riparazione di orologi e di oggetti di oreficeria è ammessa? È ammessa la vendita di prodotti di oreficeria, con consegna a domicilio? L'attività di riparazione di orologi rientra nel codice 95 (95.25.00) e quindi è ammessa dal 4 maggio (DPCM 26.4.2020); l'attività di vendita non è ammessa in negozio ma con consegna a domicilio (v. anche FAQ Governo).



Ci si può spostare per liberare la stanza dell'alloggio universitario disdettato e da lasciare per non pagare il canone? Sì, si tratta di spostamento di necessità. E' possibile lo spostamento anche fuori Comune e fuori Regione.



I fotografi professionali possono spostarsi? Sì. L'attività è ammessa sia dal DPCM attualmente vigente, sia dal DPCM vigente dal 4.5.2020. Lo spostamento per tale attività è ammesso come spostamento di lavoro, senza alcuna limitazione. Nei contatti con i terzi dovranno essere rispettate le misure di distanziamento e di protezione.



Sì. L’attività è ammessa sia dal DPCM attualmente vigente, sia dal DPCM vigente dal 4.5.2020. Lo spostamento per tale attività è ammesso come spostamento di lavoro, senza alcuna limitazione. Nei contatti con i terzi dovranno essere rispettate le misure di distanziamento e di protezione. Si può praticare sul lago il nuoto, windsurf, canottaggio, la pesca da barca , ecc. nel territorio comunale, sia senza spostamento con altri mezzi, sia con spostamento con mezzi meccanici (macchina, moto, bicicletta)? Sì. Dal 4 maggio anche fuori comune, essendo stato eliminato il riferimento alla prossimità e non essendo previsti limiti comunali.

In base all’art. 2, comma 3, DPCM, non è sospesa l’attività di “pubblica utilità” nella quale rientra quella di protezione civile (v. art. 1 d.lgs. 1/18).