Coronavirus Fase 2, in Trentino Alto Adige calendario serrato per le riaperture

Coronavirus, Fase 2: la regione autonoma del Trentino Alto Adige stabilisce un calendario serrato di riaperture , dalle chiese, ai ristoranti, bar, estetisti e parrucchieri (tra l'11 e il 18 maggio), passando epr le piste ciclabili e le strutture ricettive turistiche e gli impianti a fune (il 25 maggio).



Covid Trentino: nuove norme

Già dal 29 aprile in Trentino, dopo l'approvazione di una nuova ordinanza del governatore, Maurizio Fugatti, è consentito lo svolgimento di attività motoria, cioè passeggiate e corse nel proprio Comune di residenza mantenendo una distanza dagli altri di almeno due metri in caso di sport e di un metro in caso di camminata. I cantieri all'aperto sono autorizzati già da metà aprile. Molte attività di ristorazione, gelaterie e pasticcerie si sono organizzate per il servizio d'asporto. E' inoltre obbligatorio portare la mascherina se ci si trova in prossimità delle altre persone, sempre con rispetto delle distanze.



Dal 4 maggio, quando riapriranno parchi e giardini pubblici pur con divieto di assembramento, la Provincia autonoma ha annunciato l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'aperto .



Dal 30 aprile sono inoltre aperte anche le chiese della Diocesi di Trento per la sola preghiera personale.



Tra l'11 e il 18 maggio, o almeno dal 18 maggio, si pensa ad aprire ristoranti, bar, estetisti e parrucchieri con l'approvazione di un disegno di legge in Consiglio provinciale entro la fine della prossima settimana.



Covid Alto Adige: nuove norme

In Alto Adige, con la nuova ordinanza firmata il 26 aprile dal governatore altoatesino, Arno Kompatscher, è già consentito l'uso della bicicletta , accompagnare disabili ed anziani, accudire i propri animali e l'apertura dei cantieri, dove è stata abolita la limitazione della presenza di un massimo di cinque lavoratori all'aperto. Alle aziende di gastronomia è permessa la vendita di generi alimentari da asporto. Rimane sospeso il consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.



Sono già aperte le piste ciclabili e si possono utilizzare nuovamente i parchi e le aree verdi, fatte salve eventuali diverse disposizioni dei sindaci. Presumibilmente dall'8 maggio, in Alto Adige potranno riaprire le attività commerciali e le attività produttive nei settori industria e artigianato .



Dall'11 possono riaprire parrucchieri, barbieri ed estetisti ed anche i servizi di ristorazione e i bar, ma anche musei e biblioteche. Il 25 maggio potranno riaprire le strutture ricettive turistiche e gli impianti a fune. Ultimo aggiornamento: 14:36