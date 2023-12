La diretta. Alle 14.30 il funerale di Vanessa Ballan, Castelfranco blindata

CASTELFRANCO VENETO - Castelfranco blindata oggi, 29 dicembre 2023, per il funerale di Vanessa Ballan, la commessa di 26 anni di Riese, uccisa il 19 dicembre scorso a coltellate, con il feto che portava in grembo, da Bujar Fandaj 41enne kosovaro, poi arrestato. Con la chiusura anticipata del mercato alle 11.30 il centro di Castelfranco è stato chiuso.

L'inizio della cerimonia in Duomo, celebrata dal vescovo monsignor Michele Tomasi, è previsto per le 14.30. Al funerale saranno presenti numerose autorità, tra cui il governatore del Veneto, Luca Zaia, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Da giovedì sera, 28 dicembre, sono state spente tutte le luminarie di Natale in centro storico in segno di lutto e il municipio di Castelfranco, così come quelli di tutto il Veneto, espone a mezz’asta la bandiera della Regione, in seguito all’istituzione della giornata di lutto regionale, così come avvenuto in occasione dei funerali di Giulia Cecchettin.